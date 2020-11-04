Футболиста Марадону прооперируют из-за сгустка крови в мозге

Диего Марадона Фото из открытых источников

По словам врача, спортсмен склонен к анемии

Бывшему аргентинскому футболисту и одному из самых известных и лучших игроков в истории футбола Диего Марадоне проведут операцию на головном мозге из-за сгустка крови, который обнаружили в голове спортсмена. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на врача 60-летнего футболиста Леопольда Луке.

По словам невролога, сгусток крови мог появиться в голове Марадоны после аварии или другой травмы. Однако, футболист заверил, что не помнит ни одного такого инцидента. Кроме этого, врач добавил, что в 2005 году спортсмен перенес операцию на желудке, чтобы сбросить 50 килограммов. После этого он стал склонен к анемии.

Однако, Леопольд Луке заверил, что операция, которую проведут Марадоне - "рутинная". Обычно, пациенты, которые ее перенесли, покидают больницу в течение 24-48 часов.

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Также сообщается, что 60-летний футболист, который злоупотреблял наркотиками и алкоголем, ранее также перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом.

Заметим, Диего Марадона считается одним из величайших футболистов всех времен. Его гол "Рука Бога" в ворота Англии в 1986 году – один из самых противоречивых в истории чемпионатов мира.

Напомним, недавно футболист Диего Марадона после своего 60-летнего юбилея попал в больницу. По словам врача, госпитализация может быть вызвана анемией.