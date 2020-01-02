Французский "ПСЖ" возглавил экс-тренер лондонского "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Фото из открытых источников

Маурисио Почеттино и сам играл за французский клуб

Экстренник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино возглавил французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба в Twitter.

Известно, что 48-летний аргентинец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. При этом соглашение могут продлить еще на год.

На посту главного тренера "ПСЖ" Почеттино заменит Томаса Тухеля, ведь с ним французский клуб договорился о срочном разрыве контракта, который действовал до лета 2021 года.

Ранее Маурисио Почеттино работал в английском "Тоттенхэме", который он возглавлял в 2014-2019 годах. А во время своей карьеры игрока аргентинец находился в составе "ПСЖ" с 2001 по 2003 годы.

Напомним, недавно на 74 году жизни умер футбольный тренер Жерар Улье, который за свою карьеру тренировал ряд европейских клубов и сборную Франции. Он тренировал "Ланс", "Лион", "ПСЖ", национальную сборную Франции и английскую "Астон Виллу".

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Валентин Ходукин. С осени мужчина тяжело болел.