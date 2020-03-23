"Формула-1" провела первый виртуальный Гран-при с участием действующих пилотов и киберспортсменов

Формула-1 из открытых источников

Виртуальную "Формулу-1" посмотрели около 400 тыс. человек

Во время паузы из-за пандемии коронавируса COVID-19 руководство чемпионата "Формулы-1" решило провести серию кибергонок на платформе игры F1 2019, выпущенной компанией Codemasters — в те же даты, когда планировалось проведение настоящих этапов. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Согласно сообщению, вчера вечером, 22 марта, состоялся виртуальный Гран-при Бахрейна — первая кибергонка в истории "Формулы-1", официально поддержанная организаторами чемпионата. В ней приняли участие как гонщики, так и киберспортсмены.

Отмечается, что в виртуальном Гран-при Бахрейна приняли участие два пилота текущего чемпионата мира Ландо Норрис ("Макларен") и Николя Латифи ("Уильямс"), бывшие гонщики "Формулы-1" Нико Хюлкенберг и Стоффель Вандорн, а также спортсмены из молодежных серий.

Помимо пилотов, в соревновании участвовали профессиональные киберспортсмены и приглашенные знаменитости: многократный олимпийский чемпион по велогонкам Кристофер Хой, гольфист Айан Поултер и певец Лиам Пейн.

Изначально гонка должна была продолжаться 28 кругов (50% от реальной дистанции, - ред.), но из-за технических проблем дистанция была сокращена до 14 кругов, ей предшествовала короткая квалификация.

Победу в гонке одержал китайский тест-пилот команды "Рено" Гуанью Чжоу, Стоффель Вандорн (бывший гонщик F1, - ред.) финишировал вторым. Шварцман сошел с дистанции, так как у его компьютера сломался руль. Лучшим из киберспортсменов стал Джимми Бродбент, занявший четвертое место. Ландо Норрис приехал пятым — несмотря на то, что первую половину гонки из-за проблем с соединением его машиной управлял компьютер.

Чжоу Гуанью Formula-1

Трансляция гонки велась в официальных аккаунтах "Формулы-1" на YouTube и Facebook. На старте за ней одновременно наблюдали более 395 тыс. человек. Следующий виртуальный этап F1 состоится 5 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Федерация спорта Шанхая приняла решение отменить чемпионат мира по "королевским" автогонкам "Формула-1".

Позже, "Формула-1" решила отменить европейские гран-при в Испании, Монако и Нидерландах из-за пандемии коронавируса.