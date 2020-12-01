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ФК "Шахтёр" дважды за сезон победил мадридский "Реал" в Лиге Чемпионов

ФК "Шахтер" победил "Реал" со счетом 2: 0 Facebook/ФК " Шахтер"

"Горняки" завершили матч со счетом 2:0

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" за один тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0, передает "РБК-Украина".

Согласно сообщению, первый 45-минутный тайм завершился без голов, с многочисленными угловыми и спасениями команды от вратаря Анатолия Трубина.

Счет в игре открыл на 57-й минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площадке. А на 82-й Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

"Горняки" набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице.

В заключительном туре ФК "Шахтер" сыграет в гостях в Милане с итальянским клубом "Интер".

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Напомним, в октябре донецкий "Шахтер" неожиданно одержал выездную победу в матче с мадридским "Реалом" со счетом 3:2.

Игра проходила в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Все голы "Шахтер" забил в первом тайме. Тогда мячи в ворота соперника забили Тете и Манор Соломон, а игрок "Реала" Рафаэль Варан забил в свои ворота.

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