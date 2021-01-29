ФК "Динамо" Киев создает уникальный проект – собственную цифровую валюту для фанатов

ФК "Динамо" Киев Официальный сайт "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" Киев создал уникальный в Украине проект – собственную цифровую экономику. Таким образом ФК войдет в первую десятку футбольных клубов мира, которые запустят собственную цифровую валюту – токен. Об этом сообщили в эфире телеканала NEWSONE.

Токены можно будет покупать за обычные деньги. Они будут позволять покупать лимитированные брендовые вещи, попадать на тренировки и иметь право голоса при принятии важных решений. Все это можно будет делать через смартфон.

Руководство клуба создало для этого специальный департамент по вопросам инноваций, который возглавил американско-украинский бизнесмен Марк Гинзбург.

Он добавил, что за токены фанаты смогут попасть на определенные ряды, трибуны, а также попасть на пятиминутную индивидуальную тренировку.