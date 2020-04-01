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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти с пустыми трибунами из-за пандемии COVID-19

Также решается вопрос о контрактах игроков и трансферном окне в условиях пандемии коронавируса

Портал uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и коллективные европейские лиги должны завершить внутренний и континентальный сезоны 2019/20 до начала 2020/21, и сейчас активно планируют проводить главные финалы за закрытыми дверями. Об этом сообщает The Independent

Согласно сообщению, на среду, 1 апреля, запланирована видеоконференция о контрактах игроков и трансферном окне на фоне коронавірусного кризиса, но известно, что происходят детальные дискуссии относительно судьбы этого сезона в целом. 

Как отмечается, все стороны согласились, что кампания должна завершиться, когда бы это не было. Сейчас в УЕФА склоняются к мысли, что финал Лиги чемпионов так же, как и финал Лиги Европы, состоятся перед пустым стадионом. 

Напомним, недавно стало известно, что боксерский бой между Александром Усиком и  Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 в мире.

 

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