Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти с пустыми трибунами из-за пандемии COVID-19

Также решается вопрос о контрактах игроков и трансферном окне в условиях пандемии коронавируса

Портал uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и коллективные европейские лиги должны завершить внутренний и континентальный сезоны 2019/20 до начала 2020/21, и сейчас активно планируют проводить главные финалы за закрытыми дверями. Об этом сообщает The Independent.

Согласно сообщению, на среду, 1 апреля, запланирована видеоконференция о контрактах игроков и трансферном окне на фоне коронавірусного кризиса, но известно, что происходят детальные дискуссии относительно судьбы этого сезона в целом.

Как отмечается, все стороны согласились, что кампания должна завершиться, когда бы это не было. Сейчас в УЕФА склоняются к мысли, что финал Лиги чемпионов так же, как и финал Лиги Европы, состоятся перед пустым стадионом.

Напомним, недавно стало известно, что боксерский бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 в мире.