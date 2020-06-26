Финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове

В решающей битве за трофей сойдутся "Динамо" с "Ворсклой"

Финальный поединок розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2019-2020 перенесен со Львова в Харьков. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что место проведения матча было изменено в связи со сложной эпидемической ситуацией во Львовской области.

"Рассмотрев письмо Министерства здравоохранения Украины о невозможности проведения финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 8 июля во Львове на стадионе "Арена Львов" с учетом эпидемической ситуации в регионе и принимая во внимание более благоприятную эпидемическую ситуацию в регионе и организационный опыт Харькова в проведении спортивных мероприятий такого уровня, Исполком УАФ утвердил местом проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины, который состоится 8 июля 2020, стадион "Металлист" в Харькове", – говорится в заявлении УАФ.

Таким образом, матч, в котором будет разыгран Кубок Украины, а с ним и путевка в групповой раунд Лиги Европы, пройдет 8 июля на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Изначально трофей должен был быть разыгран в Тернополе, однако там состоится финал в следующем году.

Напомним, что в решающем поединке сойдутся киевское "Динамо", добывшее комфортную победу на выезде в игре с "Минаем", и полтавская "Ворскла", завоевавшая это право по итогам сумасшедшей серии послематчевых пенальти с "Мариуполем".