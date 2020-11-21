"ФИФА The Best": Стало известно, когда будет назван лучший футболист 2020 года

Церемония состоится в онлайн-формате

Официальная церемония "ФИФА The Best", в рамках которой будет названо имя лучшего футболиста 2020 года, состоится 17 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что во время мероприятия награды получат лучший футболист года, а также лучший тренер, лучший вратарь и автор лучшего гола. Кроме того, будет вручен приз фэйр-плей и названо символическую команду года.

Также аналогичные награды будут вручены в женском футболе.

По данным ФИФА, голосование за претендентов продлится с 25 ноября по 9 декабря. Однако, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 церемония награждения пройдет в онлайн-формате.

The Best FIFA Football Award Фото из открытых источников

К слову, награда "ФИФА The Best" вручается ежегодно с 2016 года и является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА". В прошлом году титул лучшего футболиста-2019 получил Лионель Месси.

Напомним, недавно Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг, согласно которому сборная Украины поднялась на 23 строчку и имеет 1539 баллов.