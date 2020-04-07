ФИФА перенесет трансферное окно, контракты продлят до завершения сезона

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Организация также призвала клубы всеми способами попытаться сохранить рабочие места

ФИФА договорилась с представителями конфедераций, лиг и клубов о ряде решений по нескольким вопросам, возникшим из-за пандемии коронавируса. Прежде всего контракты, срок которых у некоторых футболистов заканчивается 30 июня, продолжат до фактического окончания сезона, сообщает BBC.

Как отмечается, все стороны переговоров сошлись во мнении, что чемпионаты не удастся завершить к 30 июня, как планировалось изначально. Поэтому приняли решение о переносе сроков трансферного окна.

В частности, ФИФА готова одобрить перенос, если новое трансферное окно по срокам окажется между нынешним и следующим сезонами. При этом организация обязуется постараться максимально согласовать даты, чтобы клубы и лиги не были несправедливо нарушены.

Также ФИФА призвала клубы всеми способами попытаться сохранить рабочие места. Организация советует сокращать зарплаты и участвовать в госпрограммах.

Напомним, ранее УЕФА перенесла Евро-2020, финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Однако рассматривалась возможность доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.