Европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса

90% всех убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи футбольных клубов

По словам Аньелли, рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%. Именно эту цифру мог с минуса на плюс сменить Лео Месси, но громкий переход обладателя шести "Золотых мячей" из "Барселоны" обернулся фарсом.

"Футбол - самый популярный и прибыльный спорт на планете. Однако и для него 4 млрд евро за два сезона - гигантские деньги. 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов. Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить лишь после публикации годовых отчетов осенью", - отметил президент "Ювентуса".

Как известно, из-за пандемии коронавируса сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно. В результате телеканалы, оплатившие гигантские счета за право транслировать матчи, требуют компенсации.

Самая богатая в мире английская Премьер-лига вернула более 360 млн евро, немецкая Бундеслига - около 200 млн. А еще 575 млн евро элита европейского футбола потеряла на трансляции международных клубных соревнований, в том числе Лиги чемпионов и Лиги Европы, в финальную часть которых доигрывали в один матч, без соответствующих игр.