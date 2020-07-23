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Европейская федерация гандбола изменила дату жеребьевки Еврокубка

Фото из открытых источников

Жеребьевка состоится 1 сентября

Европейская федерация гандбола изменила дату жеребьевки Европейского Кубка. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Жеребьевка состоится 1 сентября в Вене. В частности, будут определены 19 пар команд мужского турнира и 9 пар — женского.

Отметим, что среди участников 2-го раунда Европейского Кубка украинские "Реал" (женский турнир) и "Одесса" (мужской турнир). Еще две отечественные команды - женская "Галичанка" и мужской "Донбасс" стартуют с 3-го раунда.

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Напомним, ранее стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против сборных России, Чехии и Фарерских островов за право выхода с группы и поездку на Евро-2022.

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