Европейская федерация гандбола изменила дату жеребьевки Еврокубка

Фото из открытых источников

Жеребьевка состоится 1 сентября

Европейская федерация гандбола изменила дату жеребьевки Европейского Кубка. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Жеребьевка состоится 1 сентября в Вене. В частности, будут определены 19 пар команд мужского турнира и 9 пар — женского.

Отметим, что среди участников 2-го раунда Европейского Кубка украинские "Реал" (женский турнир) и "Одесса" (мужской турнир). Еще две отечественные команды - женская "Галичанка" и мужской "Донбасс" стартуют с 3-го раунда.

Новости по теме: Украина узнала своих соперников в квалификации чемпионата мира-2021 по гандболу

Напомним, ранее стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против сборных России, Чехии и Фарерских островов за право выхода с группы и поездку на Евро-2022.