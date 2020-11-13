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Евро-2020: Стали известны все соперники Украины и расписание матчей

Андрей Шевченко Фото из открытых источников

Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией

Вечером 12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020 – Северная Македония. В этой группе будет играть сборная Украины. Об этом сообщает прессслужба Украинской ассоциации футбола.

В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии. 

На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Этот гол стал решающим в поединке, Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.

В группе С ее уже ждали Украина, Нидерланды (хозяева турнира) и Австрия.

Расписание матчей нашей сборной:

  • 13 июня 2021 года: Нидерланды-Украина (Амстердам, 22.00);
  • 17 июня 2021 года: Украина-Северная Македония (Бухарест, 16.00);
  • 21 июня 2021 года: Украина – Австрия (Бухарест, 19.00).

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Ранее сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций перенесла чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.

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