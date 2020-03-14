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Евро-2020 могут провести в декабре, - СМИ

В летний период доигрывать будут национальные чемпионаты

Сборные-участницы Евро-2020 определились с местом расположения своих базовых лагерей Портал uefa.com

УЕФА во время видеоконференции с 55 ассоциациями-членами будут обсуждать вариант с переносом Евро-2020 на декабрь 2020 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, такой вариант могут рассмотреть через необходимость доиграть ряд чемпионатов летом, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавирус на территории Европы.

В то же время Евро-2020 также может быть перенесено на 2021 год, ведь шансов на проведение турнира в ранее запланированные сроки летом практически нет.

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Напомним, недавно УЕФА приостановил все матчи в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавирус. Четвертьфиналы ЛЧ и ЛЕ также было отложено.

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