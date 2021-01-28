Экс-главу Международного союза биатлонистов обвинили в получении взяток от России

Экс-глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессебрг Фото из открытых источников

Ему инкриминируют получение дорогих подарков и прикрывание использования допингов спортсменами

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) выяснила причастность бывшего главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессебрга к тайного сотрудничества с Россией. Об этом сообщается в пресрелизе организации.

"Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекцией российских интересов во всем, что делал. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бывший глава Международного союза биатлонистов пользовался услугами проституток, которых оплачивала российская сторона. Также представительство страны подарило ему часы, спонсировало отпуск и охоту.

При этом добавляется, что сам Бессебрг свою связь с проституткой не опровергает, по его мнению, ее подослал кто-то из оргкомитета. Повторный случай зафиксировали на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2016 году.

Кроме этого, он оставил Александра Тихонова на посту вице-президента IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело. Также Бессебрг не принял необходимых мер, когда бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов пытался подкупить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году. Еще он не отреагировал на замечание Ричарда Макларена и Ричарда Паунда об использовании допинга российскими спортсменами и несмотря на просьбы членов финального этапа Кубка мира в Тюмени.

В ходе расследования, по данным IBU, найденных доказательств будет достаточно для привлечения бывшего руководителя к ответственности. Для этого было собрано 70 тыс. документов и допрошено 60 человек.

Решение о наказании взяточника должен вынести независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

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Ранее сообщалось, что Андерс Бессебрг заявил о самовольном оставлении должности на время расследования его причастности к коррупционным схемам. Известно, что за сокрытие использования допинга российскими спортсменками он получил 300 тысяч евро.