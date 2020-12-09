Украинка Монзуль вошла в тройку лидеров рейтинга лучших футбольных арбитров планеты

Екатерина Монзуль Фото из открытых источников

Монзуль в 2020 году работала не только на женских, но и на мужских играх

По итогам референдума, который проводила Международная федерация футбольной истории и статистики, в 2020 году украинка Екатерина Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров планеты среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Согласно сообщению, Монзуль в 2020 году работала не только на женских, но и на мужских играх: Евро-2021 (U-21) Литва - Греция, Сан-Марино - Гибралтар в рамках Лиги наций и "Гент" - "Слован" в рамках Лиги Европы.

"В УПЛ, где арбитр работает с 2016 года, Монзуль считается одним из лучших арбитров, о чем свидетельствует ее график в 2020-м. Помимо прочего, при непосредственном участии харьковчанки в Украине с февраля внедрялась система VAR. Екатерине уже доверяли работать на топовых матчах "Шахтер" - "Динамо", выводила она на поле в Харькове и финалистов Кубка Украины - "Динамо" и "Ворсклу", - сообщили в УАФ.

К слову, первое место, как и в прошлом году, заняла француженка Стефани Фраппар. Второе место присудили арбитру из Швейцарии Эстер Штабли.

Справка:

Екатерина Монзуль стала арбитром ФИФА в 2004 году, а уже в сентябре 2005 года дебютировала на международном уровне в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши.

После этого Монзуль прошла путь до главного арбитра поединков финальных турниров (в том числе четвертьфиналов и полуфиналов) чемпионатов Европы и мира среди женских команд.

В 2015 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшим арбитром мира среди женщин.

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Ранее сообщалось, что впервые на поединке Лиги наций УЕФА работала полностью женская бригада арбитров, все члены которой из Украины. В судейскую бригаду входили Екатерина Монзуль, Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а обязанности четвертого арбитра исполнила Анастасия Романюк.