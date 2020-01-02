Двое украинских футболистов попали в топ-50 молодых игроков Европы

Илья Забарный и Анатолий Трубин коллаж ZIK

В перечень включили голкипера "Шахтера" и защитника "Динамо"

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный попали в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА. Соответствующий перечень появился на сайте союза.

В целом в список самых перспективных игроков попали защитник "Ромы" Мараш Кумбулла, полузащитники Джуд Беллингем ("Боруссия"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Педри ("Барселона"), нападающий "Милана" Даниэль Мальдини и другие.

Известно, что в текущем сезоне 19-летний вратарь Трубин сыграл в 13 матчах за "Шахтер", пропустив 15 голов. Спортсмен признан лучшим игроком команды в 2020 году. В то же время на счету 18-летнего Забарного 18 поединков за "Динамо".

Новости по теме: Украинец Трубин вошел в сборную открытий Лиги чемпионов

Напомним, недавно правого вингера киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова признали лучшим футболистом Премьер-лиги 2020 года. Тогда на втором месте оказался Тайсон с ФК "Шахтер".