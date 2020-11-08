Донецкий "Шахтер" в большинстве победил киевское "Динамо" и сократил разрыв до лидера УПЛ

Матч "Динамо" - " Шахтер" ФК "Шахтер"

Матч завершился победой "горняков" со счетом 3:0

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" со счетом 3:0 победил столичное " Динамо" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что счет на 34-й минуте открыл игрок "горняков" Жуниор Мораес, который воспользовался ошибкой динамовского голкипера Руслана Нещерета на выходе. Тогда вратарь "бело-синих" промахнулся по мячу, и игрок "Шахтера" спокойно головой пробил в цель.

В конце 1-го тайма "Динамо" осталось в меньшинстве из-за удаления Сергея Сидорчука за грубый фол против Виктора Корниенко.

Впоследствии, на 66-й минуте, "Шахтер" воспользовался преимуществом, и после удара Тараса Степаненко мяч рикошетом влетел в сетку от Маркуса Антонио.

Незадолго после этого, на 73-й минуте, "шахтер" Виктор Коваленко отдал передачу Алану Патрику и тот точно пробил из-за пределов штрафной в правый угол ворот.

В итоге "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.

Напомним, недавно киевское "Динамо" уступило "Барселоне" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Ответная встреча против "Барселоны" должна состояться 24 ноября.