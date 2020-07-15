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Донецкий "Шахтер" обыграл ковалевский "Колос" в Киеве

ФК "Шахтер" Фото из открытых источников

Голы забили Маркиньос Сиприано и Жуниор Мораес

В первом матче 31-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал в Киеве "Колос" из Ковалевки, передает "Укринформ".

Согласно сообщению,"горняки" победили со счетом 2:0 благодаря голам Маркиньоса Сиприано и Жуниора Мораеса.

Как отмечается, Сиприано отличился на 49-й минуте, а Жуниор Мораес на 90+4.

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Напомним, 10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020. Единственный представитель Украины в этом турнире - донецкий "Шахтер" узнал своего потенциального соперника по четвертьфиналу.

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