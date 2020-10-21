Донецкий "Шахтер" неожиданно победил мадридский "Реал" на выезде

"Горняки" находились в "молодом" составе из-за вспышки коронавируса в команде

ФК " Шахтер" UEFA

Донецкий "Шахтер" довольно неожиданно одержал выездную победу в матче с мадридским "Реалом" со счетом 3:2. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что игра проходила в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Все голы "горняки" забили в первом тайме. Тогда мячи в ворота соперника забили Тете и Манор Соломон, а игрок "Реала" Рафаэль Варан забил в свои ворота.

Позже, во втором тайме испанцы забили украинской команде дважды, а потом даже "отправили" в ворота "Шахтера" и третий мяч. Однако "ничью" отменили после просмотра видеоповтора, так как было зафиксировано положение "вне игры".

Победу "Шахтера" журналисты считают довольно неожиданной, поскольку из-за вспышки COVID-19 в команде "горняков" они приехали на матч не в сильнейшем составе. Известно, что в составе "Шахтера" на поле вышли сразу 8 игроков в возрасте 23 года или моложе.

Напомним, вчера, 20 октября, в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" уступило "Ювентусу" со счетом 0:2. Тогда сообщалось, что киевляне потерпели дебютное поражение в официальных встречах при Луческу.