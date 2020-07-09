"Динамо" в напряженной серии пенальти с "Ворсклой" завоевало Кубок Украины

Футболисты киевского "Динамо" с завоеванным Кубком Украины-2020 Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Команды пробили 18 одиннадцатиметровых ударов

Киевское "Динамо" в невероятной серии пенальти с полтавской "Ворсклой" на ОСК "Металлист" вырвало победу, а с ней и стало 12-кратным обладателем Кубка Украины по футболу.

С первых минут гости, для которых этот финал был единственной возможностью зацепиться за еврокубки, помчались вперед, что дало свои плоды уже на 11-й минуте игры. Результативным стал угловой с правого фланга. Кане разыграл его с партнером по команде, затем навесил в штрафную, а никем не прикрытый Степанюк поразил ворота Бущана.

"Бело-синим" понадобилось 17 минут, чтобы восстановить равенство на табло. Гол на свой счет записал Беньямин Вербич, которому после передачи головой от Де Пены никто не помешал развернуться и точно пробить в дальний угол.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Команды на двоих пробили 18 ударов, из них 14 подряд - без шансов для голкиперов.

В итоге, точнее и психологически устойчивее оказались футболисты "Динамо", которые спустя четыре года гегемонии "Шахтера" вернули Кубок Украины в Киев, а также сравнялись с "горняками" по количеству завоеванных трофеев во времена независимости - их у коллективов по 35.

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) - 1:1 (по пен. 8:7)

Голы: Вербич, 28 - Степанюк, 11.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Вербич.

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кулач, Кане, Степанюк.

Предупреждения: Сирота, 9; Шабанов, 80; Буяльский, 89; Вербич, 113 - Скляр, 41; Пердута, 105+1.

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