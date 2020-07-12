"Динамо" не удержало победу в матче против "Александрии"

Официальный сайт "Динамо"

Команды расписали результативную ничью

В рамках 30 тура Favbet Лиги кировоградская "Александрия" принимала новоиспеченного обладателя Кубка Украины - киевское "Динамо".

Команды являлись соседями по турнирной таблице, однако если хозяева задачу относительно завоевания медалей провалили, то столичный клуб ведет отчаянную борьбу за место под солнцем с красивым видом на Лигу чемпионов.

Первыми счет в матче открыли подопечные Шарана. Третьяков точно пробил с одиннадцатиметровой отметки после неудачного фола Сироты на Безбородько в штрафной зоне.

Отыграться "Динамо" сумело лишь после перерыва. Вышедшему вместо Русина в середине тайма Вербичу понадобилось всего четыре минуты, чтобы записать свое имя в список отличившихся в поединке футболистов. Еще через девять словенский полузащитник и вовсе оформил дубль.

В момент, когда "бело-синие" уже мысленно праздновали победу, а с ней и возвращение на вторую строчку, "Александрия" сравняла счет. Третьяков снова реализовал пенальти, поставив жирную точку в матче.

Таким образом, столичный клуб увозит из Александрии всего одно очко. Ровно столько же "динамовцы" проигрывают "Заре", идущей ныне второй. Именно с луганским клубом в следующем туре состоится лобовое столкновение подопечных Михайличенко.

"Александрия" - "Динамо Киев" - 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пен.); 89 (с пен.) - Вербич, 64; 75.

Новости по теме: Львовские "Карпаты" официально исключены из УПЛ

Днем ранее "Заря" одержала комфортную выездную победу над "Колосом".