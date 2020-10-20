live
Новости » Спорт Читати новину українською

"Динамо" проиграло "Ювентусу" первый матч в группе Лиги чемпионов

Игроки ФК "Динамо"

 Фото из открытых источников

Киевляне потерпели дебютное поражение в официальных встречах при Луческу

В дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" при родных трибунах уступил "Ювентусу". Об этом сообщает Xsport.

В первом тайме команды вели в целом осторожную игру. Но при этом преимуществом владели гости. Часто в игру приходилось вступать Бущану.

Уже в середине первой 45-минутки "старая синьора" потеряла опытного защитника. Кьеллини не смог продолжать матч и покинул поле. Ветерана заменил Демирал.

Перед перерывом активизировались хозяева. Подопечные Мирчи Луческу предприняли попытку подойти к воротам соперника. Но поразить ворота Шченсны так и не удалось.

С самого начала второй половины встречи киевлянам пришлось примерить на себя роль догоняющих. Успешно на добивании после удара со средней дистанции сыграл Мората.

В середине тайма игра активизировалась. "Бело-синие" начали активнее подходить к воротам соперника. Но испанский форвард похоронил все надежды киевлян отыграться, оформив дубль.

Туринцы увезли три очка из Киева. А "Динамо" неудачно стартовало в главном еврокубке.

Новости по теме: На матче "Динамо" - "Ювентус" смогут присутствовать зрители

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Ничего, кроме сожаления, не вызывает": В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального В Кремле исключили участие военных РФ в карабахском конфликте В Кремле отреагировали на многомиллиардный штраф Польши против "Газпрома" В Кремле заявили об отсутствии планов на встречу Путина с Тихановской
Loading...

программы канала ZIK

Приватизация. Речь Зеленского. Коронавирус не отступает | Детали дня | 20.10.20
Обращение Зеленского в Раде. Местные выборы-2020. Демографический кризис | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Правительственные чистки? Предвыборные баталии. Зависимые от США | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций | 19.10.20