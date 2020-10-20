"Динамо" проиграло "Ювентусу" первый матч в группе Лиги чемпионов

Игроки ФК "Динамо" Фото из открытых источников

Киевляне потерпели дебютное поражение в официальных встречах при Луческу

В дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" при родных трибунах уступил "Ювентусу". Об этом сообщает Xsport.

В первом тайме команды вели в целом осторожную игру. Но при этом преимуществом владели гости. Часто в игру приходилось вступать Бущану.

Уже в середине первой 45-минутки "старая синьора" потеряла опытного защитника. Кьеллини не смог продолжать матч и покинул поле. Ветерана заменил Демирал.

Перед перерывом активизировались хозяева. Подопечные Мирчи Луческу предприняли попытку подойти к воротам соперника. Но поразить ворота Шченсны так и не удалось.

С самого начала второй половины встречи киевлянам пришлось примерить на себя роль догоняющих. Успешно на добивании после удара со средней дистанции сыграл Мората.

В середине тайма игра активизировалась. "Бело-синие" начали активнее подходить к воротам соперника. Но испанский форвард похоронил все надежды киевлян отыграться, оформив дубль.

Туринцы увезли три очка из Киева. А "Динамо" неудачно стартовало в главном еврокубке.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:0.