"Динамо" потеряло очки в матче против "Колоса"

Матч "Динамо" - "Колос" Официальный сайт "Динамо"

У киевлян голы забил Виктор Цыганков, а у гостей - Евгений Селезнев и Денис Антюх

Футбольный поединок 13-тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги между командами киевского "Динамо" и ковальского "Колоса" закончился вничью. Об этом сообщает Football.ua.

Матч между командами проходил 12 декабря на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В частности, у киевлян голы забил Виктор Цыганков (74-я минута, с пенальти и 84-я), а у гостей - Евгений Селезнев (49, с пенальти) и Денис Антюх (87).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота (Караваев. 46), Попов, Миколенко, Шапаренко (Леднев, 90+4), Андриевский (Сидорчук, 63), Шепелев, Цыганков, Супряга (Вербич, 46), Родригес (Гармаш, 46).

"Колос": Волынец, Ром, Петров, Максименко, Черноморец, Милько (Новак, 76), Ильин (Морозко, 80), Ореховский, Костышин (Задоя, 61), Антюх, Селезнев (Лысенко, 81).

Предупреждения: Миколенко, Шапаренко, Цыганков - Костышин, Селезнев, Ильин, Милько, Волынец

Также на 54-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (грубое нарушение). А на 72 — й минуте-Максим Максименко (Колос) (грубое нарушение).

Напомним, перед этим киевское "Динамо" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов обыграло будапештский "Ференцварош" в Киеве со счетом 1:0 и попало в 1/16 этапа розыгрыша Лиги Европы.