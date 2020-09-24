"Динамо" победило "Гент" в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов

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Победный гол на 79-й минуте забил Карлос де Пена

Футбольный клуб "Динамо Киев" на выезде победил бельгийский "Гент" 2:1 в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, динамовцы открыли счет на 9 минуте матча, однако к концу первого тайма "Гент" сравнял счет. Победный гол на 79-й минуте забил Карлос де Пена.

Не обошлось без травм, в первом тайме украинец Роман Яремчук, выступающий за "Гент", был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Комментируя победу "Динамо", главный тренер клуба Мирча Луческу отметил, что в целом доволен результатом его подопечных.

"Главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней. Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы потеряли нить игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме", – сказал Луческу.

Отметим, ответный матч футболисты сыграют в Киеве 29 сентября. Победитель пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, ранее киевское "Динамо" победило нидерландский "АЗ Алкмаар" со счетом 2:0, таким образом клуб попал в плей-офф раунда Лиги чемпионов.