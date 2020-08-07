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"Динамо" победило в первом матче под руководством Луческу

Киевляне забили 3 мяча в ворота соперника

Матч "Динамо" – "Верес" "Динамо-Київ"

Киевское "Динамо" разгромило ровенский "Верес" со счетом 3:0. Об этом сообщает "Football.ua".

Отмечается, что контрольный матч против клуба второй лиги состоялся в рамках подготовки к новому сезону. Важно, что это дебютная победа киевского клуба для его нового главы Мирчи Луческу.

Известно, что в первом тайме отличились Миккель Дуелунд и Владислава Супряга. После перерыва третий мяч в ворота "Вереса" забил Карлос де Пена.

Напомним, 30 июля Мирчу Луческу официально представили как главного тренера "Динамо". Экс-глава "Шахтера" отметил, что не намерен кардинально перекраивать команду.

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Ранее румынское спортивное издание сообщил, что Мирча Луческу якобы решил отказаться от работы в киевском "Динамо". В ФК "Динамо" заявили, что ничего об этом не знают. Впоследствии стало понятно, что румынское издание вырвало слова Луческу из контекста.

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