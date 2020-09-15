"Динамо" победило А3 и попало в финальный раунд Лиги чемпионов

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Игра состоялась без зрителей на НСК "Олимпийский"

Киевское "Динамо" победило голландский "АЗ Алкмаар" со счетом 2:0, таким образом клуб попал в плей-офф раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, это был третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, через COVID-19 эту стадию сократили, поэтому матч-реванш не предусмотрен.

Как отмечается, победные для киевлян два гола забили Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко. Во время первого тайма нидерландцам удалось забить гол, но лишь после того, как мяч покинул пределы поля, поэтому судья взятие ворот отменил.

На 48-й минуте после удара Келвина Стэнгса мяч пролетел рядом со штангой ворот "Динамо". За две минуты киевляне открывают счет в игре. После паса Виталия Буяльского Жерсон Родригеш пробил под перекладину ворот - 1:0.

В заключительные минуты матча "Динамо" не закрылось на своей половине и сумело увеличить счет. После паса с фланга от Томаша Кендзеры ошибся на выходе вратарь нидерландцев, и Николай Шапаренко забил гол ударом головой в пустые ворота - 2:0.

Следует заметить, что в плей-офф раунде Лиги чемпионов "Динамо" встретится с победителем матча "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Вена, Австрия).

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