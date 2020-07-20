"Динамо" отправило в отставку тренерский штаб во главе с Михайличенко

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. EPA-EFE

Поражение столичного клуба в матче с "Колосом" стало последней каплей терпения президента команды

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Вместе с ним в отставку отправлен весь тренерский его штаб: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Позже будет объявлено, кто возглавит команду и будет ее готовить к новому сезону.

"Руководство клуба и многочисленную армию "динамовских" болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что Михайличенко возглавил столичную команду в августе прошлого года, сменив на посту белорусского наставника Александра Хацкевича. За это время с "бело-синими" ему удалось в напряженном матче с полтавской "Ворсклой" завоевать Кубок Украины, а также провалиться на групповом этапе Лиги Европы, финишировав на третьей строчке.

В последнем поединке национального чемпионата "Динамо" сенсационно уступило "Колосу" (0:2) и с трудом завершило сезон на втором месте, отстав от "Шахтера" на рекордных 23 балла.