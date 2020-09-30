"Динамо" впервые за четыре года вышло в групповой этап Лиги чемпионов

Киевский клуб победил со счетом 3:0

Матч " Динамо-Гент" Twitter / FC Dynamo Kyiv

Киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:0. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что первый мяч в ворота соперника на 9-й минуте забил полузащитник Виталий Буяльский. Впоследствии в результате пенальти гол "Генту" на 36-й минуте забил Карлос Де Пена, а после перерыва, на 49-й минуте 11-метровый реализовал Жерсон Родригес.

Известно, что "Динамо" попало в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2016 года. До этого два сезона подряд киевские футболисты пропускали эту стадию турнира.

Напомним, недавно футбольный клуб "Динамо Киев" на выезде победил бельгийский "Гент" со счетом 2:1 в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Тогда "бело-синие" также открыли счет на 9-й минуте матча, а украинец Роман Яремчук, который выступает за "Гент", был вынужден покинуть поле из-за травмы.

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Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" победило нидерландский "АЗ Алкмаар" со счетом 2:0, таким образом клуб попал в плей-офф раунда Лиги чемпионов.