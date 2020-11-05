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"Динамо" минимально уступило "Барселоне" в матче Лиги чемпионов

Матч "Барселона" - " Динамо" Фото из открытых источников

Следующий матч для киевлян состоится 24 ноября на "Олимпийском"

Киевское "Динамо" уступило "Барселоне" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Испании на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.

Первый гол был забит еще на 5 минуте матча. После фола Попова арбитр назначил 11-метроий в ворота киевлян, который безупречно исполнил Лионель Месси.

Второй мяч "динамовцы" пропустили на 65-й минуте, Пике ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

На 75 минуте встречи "Динамо" сумело ответить - пробивал Вербич, но Тер Штеген спас свою команду, после чего первым на добивание успел Цыганков.

Следующий матч для киевлян состоится 24 ноября на "Олимпийском". Они сыграют ответную встречу против "Барселоны".

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Напомним, ранее менхенгладбасская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0.

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