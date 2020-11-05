"Динамо" минимально уступило "Барселоне" в матче Лиги чемпионов

Матч "Барселона" - " Динамо" Фото из открытых источников

Следующий матч для киевлян состоится 24 ноября на "Олимпийском"

Киевское "Динамо" уступило "Барселоне" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Испании на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.

Первый гол был забит еще на 5 минуте матча. После фола Попова арбитр назначил 11-метроий в ворота киевлян, который безупречно исполнил Лионель Месси.

Второй мяч "динамовцы" пропустили на 65-й минуте, Пике ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

На 75 минуте встречи "Динамо" сумело ответить - пробивал Вербич, но Тер Штеген спас свою команду, после чего первым на добивание успел Цыганков.

Следующий матч для киевлян состоится 24 ноября на "Олимпийском". Они сыграют ответную встречу против "Барселоны".

Напомним, ранее менхенгладбасская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0.