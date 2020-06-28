"Десна" на последних минутах вырвала победу в голевой перестрелке с "Динамо"

Фото с открытых источников

Команды порадовали обилием забитых мячей

В центральном поединке Favbet Лиги 28 июня в Чернигове сошлись претенденты на "серебро" - местная "Десна" и столичное "Динамо".

Команды решили не тянуть с забитыми мячами, и уже на четвертой минуте полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков после неудачного выбивания от Конопли вывел гостей вперед. Этот гол не только не сломил подопечных Рябоконя, но и заметно оживил их игру.

На 12-й минуте Кузик одним пасом разрезал защиту "Динамо", а выбежавший из-за спины Караваева Картушов со второго раза переиграл Бущана. Счет на табло стал равным.

В середине первого тайма "Десна" усилиями нападающего "динамовцев" Ибрагима Каргбо-младшего и вовсе вышла вперед. Форвард замкнул подачу с углового в свои ворота, неудачно дебютировав в основе за "бело-синих" в УПЛ. Как итог, после перерыва бельгийца на поле сменил Де Пена.

Именно уругваец под занавес игры отдал отменную передачу на Цыганкова, которая оказалась результативной. Казалось бы, поединок завершится ничьей, но в компенсированное время Гитченко выиграл борьбу на "втором этаже" после подачи углового и отправил мяч в ворота Бущана.

Таким образом, "Десна" впервые в истории на своем поле обыгрывает "Динамо" и сокращает отрыв от второго места до трех очков. Борьба за место в Лиге чемпионов накаляется.

В следующем туре "Динамо" на НСК "Олимпийском" примет "Шахтер", а "Десна" дома встретится с "Колосом".

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев) - 3:2

Голы: Картушов, 12; Каргбо-мл (а.г.), 26; Гитченко, 90+1 - Цыганков, 4; 86.

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75), Будковский (Тотовицкий, 75)

Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 9. Арвеладзе Л., 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 27. Старенький, 43. Западня, 13. Хлебас, 90. Шевцов

"Динамо": Бущан, Караваев, Шабанов, Кадири, Кендзера, Шепелев (Cидорчук, 59), Андриевский (Дуэлунд, 63), Вербич, Буяльский, Цыганков, Каргбо-мл (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, 27; Огиря, 34 - Шепелев, 28; Шабанов, 62; Кадири, 90+4.

Новости по теме: В Харькове футбольный матч завершился трагедией

Ранее мы сообщали, что финал Кубка Украины-2020 перенесен в Харьков.