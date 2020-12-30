Цыганкова признали лучшим футболистом Украины в 2020 году

Игрок киевского ФК "Динамо" Виктор Цыганков Фото из открытых источников

На втором месте оказался Тайсон из ФК "Шахтер"

Правый вингер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Премьер-лиги 2020 года, по версии "Команда 1". Об этом говорится на сайте издания.

Как отмечается, для определения победителя провели опрос среди 210 украинских футболистов и 14 тренеров. Всего из шести команд были представлены по 15 игроков и наставник. Каждый из них имел возможность определить тройку спортсменов, которые, по их мнению, были лучшими в сезоне.

Таким образом, Виктор Цыганков в двенадцатый раз получил первенство среди коллег, получив 197 баллов. Всего 91 спортсмен отдал за него свой голос. Наиболее благосклонными были игроки "Динамо", "Миная" и " Днепра-1".

Второе место в рейтинге получил полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Он на протяжении пяти последних лет получал первенство за звание лучшего футболиста года. Третье место отдали нападающему и фланговому полузащитнику клуба "Олимпик" Шахабу Захеди.

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