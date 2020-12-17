COVID-19 забирает известных людей: Умер бывший тренер львовских "Карпат" Ходукин

Умер экс-тренер ФК "Карпаты" Валентин Ходукин Фото из открытых источников

С осени он тяжело болел

Умер бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Валентин Ходукин. Об этом сообщила пресс-служба ФК на своей странице в Facebook.

"Не стало бывшего тренера "Карпат" Валентина Ходукина. В среду, 16 декабря, на 82-м году перестало биться сердце известного наставника", - отмечается в сообщении.

Коллектив футбольного клуба выражает соболезнования родным и близким и искренне ценит вклад Ходукина в историю клуба.

Как отмечает Sportarena с осени мужчина болел коронавирусом. Очевидно, его сердце не выдержало длительной борьбы с недугом.

Валентин Ходукин родился 17 августа 1939 года в Харькове в семье футболиста Михаила Ходукина. В 8-летнем возрасте вместе с родителями и братом Виктором переехал во Львов, который стал для него родным.

Свой футбольный путь Ходукин начал в дрогобычском "Нефтянике". Далее был львовский "Сельмаш", на основе которого как раз создавали "Карпаты". Однако в составе новой команды он не сыграл и в 1963-м перебрался в тернопольский "Авангард". Вскоре получил травму и попрощался с профессиональным футболом.

Гораздо лучше Ходукин проявил себя в научной и тренерской деятельности. Всего отработал 33 года в Институте физкультуры, а в начале 90-ых стартовала его тренерская карьера. Сначала он успешно тренировал Стрыйскую "Скалу" вместе с Михаилом Вильховым, а затем вошел в комплексно-научную группу "Карпат".

Впоследствии Ходукин еще дважды возвращался в "зелено-белый" клуб в начале нового тысячелетия: в 2002-м и 2004-м годах, когда исполнял обязанности главного тренера. Кроме того, возглавлял криворожский "Кривбасс" и в течение 12 лет работал в Азербайджане.

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