Чисора захочет нанести мне увечья, и я не буду просто на это смотреть, - Усик о будущем бое

Дерек Чисора и Александр Усик Фото из открытых источников

Украинский боксер заверил, что это будет чистый, красивый бокс

Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик и британец Дерек Чисора приняли участие в пресс-конференции накануне поединка, который пройдет в Лондоне 31 октября. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

На вопрос ведущего, готов ли он к войне, Усик ответил, что войны не будет.

"Никакой войны не будет. Это все Дерека слова. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый, красивый бокс. Он (Чисора - ред.) Будет хотеть нанести мне очень много увечий, сильно захочет меня ударить, и естественно, я не буду просто мягко на это смотреть. Будет отличный бой двух сильных типов", - пообещал спортсмен.

Затем ведущий поинтересовался, воспринимает ли боксер предстоящий бой как испытание и большой вызов.

"Почему все говорят о каком-то тесте? Я много раз боксировал с большими ребятами. Я боксировал в WSB с большими ребятами, которые хотели сильно меня ударить, они были очень тяжелыми. Я постоянно бьюсь с какими-то тяжеловесами. Всю свою жизнь я преодолеваю каких-то тяжеловесов ... Если бы царя зверей определяли по весу, это был бы слон, а не тигр. Мы это все увидим в субботу. Если вы считаете меня маленьким - хорошо, мы это все увидим в субботу", - сказал Усик.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора встретятся в ринге 31 октября.