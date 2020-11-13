Четверо игроков сборной Украины по футболу заболели COVID-19 перед матчем с Германией

Сборная Украины по футболу Фото из открытых источников

Также положительный тест на коронавирус получил менеджер сборной

У пяти членов национальной сборной по футболу подтвердили коронавирусную болезнь перед матчем со сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.

"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steinberger Grand Hotel, дали положительные результаты. Четыре игрока сине-желтых — Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, — а также менеджер сборной Вадим Комардин оказались инфицированными на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все лица, у которых обнаружили COVID-19, остались на самоизоляции в своих гостиничных покоях. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "РБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.

Также известно, что завтра около 14:00 по киевскому времени в отеле проведут повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

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Напомним, вечером 12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020 - Северная Македония, в этой группе будет играть сборная Украины.