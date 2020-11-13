live
Новости » Спорт Читати новину українською

Четверо игроков сборной Украины по футболу заболели COVID-19 перед матчем с Германией

Сборная Украины по футболу Фото из открытых источников

Также положительный тест на коронавирус получил менеджер сборной

У пяти членов национальной сборной по футболу подтвердили коронавирусную болезнь перед матчем со сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации

"К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steinberger Grand Hotel, дали положительные результаты. Четыре игрока сине-желтых — Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, — а также менеджер сборной Вадим Комардин оказались инфицированными на COVID-19", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В "Динамо" COVID-19 заболел третий голкипер, это уже 14 игрок в команде

Как отмечается, все лица, у которых обнаружили COVID-19, остались на самоизоляции в своих гостиничных покоях. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "РБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.

Также известно, что завтра около 14:00 по киевскому времени в отеле проведут повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Новости по теме: Месси и Роналду возглавили рейтинг футболистов с наибольшим количеством промахов с пенальти

Напомним, вечером 12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020 - Северная Македония, в этой группе будет играть сборная Украины. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена Игоря Пащенко Кровавая резня в Кривом Роге: Суд избирает подозреваемому меру пресечения "Бог сказал убить 15 человек": В МВД рассказали подробности о подозреваемом в убийстве в Кривом Роге "Колбасного короля" России застрелили из арбалета
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Помощь бизнесу. Жуткая авария в столице. Коронавирус в Украине | Детали дня | 13.11.20
“Карантин выходного дня”. Радикальное общество. Выборы в США | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Языковые конфликты. Политика Байдена. Протесты предпринимателей | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу