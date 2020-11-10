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Чемпионский график: Пловец Романчук второй раз за восемь дней побил рекорд Украины

Михаил Романчук второй раз за восемь дней превзошел рекорд Украины НОК Украины

Он установил рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук в десятом туре клубных соревнований ISL (International Swimming League) в Будапеште установил рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отмечается, победу пловцу обеспечил результат 3:38.93 мин. Именно столько Романчуку понадобилось, чтобы преодолеть 400 метров вольным стилем.

Таким образом олимпиец возобновляет рекорд Украины установленный им же восемь дней назад. 2 ноября Романчук проплыл 400 метров за 3:39.63, что на 0.04 секунды дольше, чем нынешний результат.

Отметим, что предыдущий рекорд держался долгие четыре года. Он был установлен на Кубке мира в 2016 году во время спортивных соревнований в Токио (Япония). Тогда Романчук проплыл 400 метров за 3:39.67 мин.

Кстати, этому же спортсмену принадлежит рекорд Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

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Ранее сообщалось, что стало известно о новых датах Олимпийских игр-2020 в Токио. Вместе с ними перенесли проведение Паралимпийских игр.

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