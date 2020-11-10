Чемпионский график: Пловец Романчук второй раз за восемь дней побил рекорд Украины
Он установил рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем
Украинский пловец Михаил Романчук в десятом туре клубных соревнований ISL (International Swimming League) в Будапеште установил рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Как отмечается, победу пловцу обеспечил результат 3:38.93 мин. Именно столько Романчуку понадобилось, чтобы преодолеть 400 метров вольным стилем.
Таким образом олимпиец возобновляет рекорд Украины установленный им же восемь дней назад. 2 ноября Романчук проплыл 400 метров за 3:39.63, что на 0.04 секунды дольше, чем нынешний результат.
Отметим, что предыдущий рекорд держался долгие четыре года. Он был установлен на Кубке мира в 2016 году во время спортивных соревнований в Токио (Япония). Тогда Романчук проплыл 400 метров за 3:39.67 мин.
Кстати, этому же спортсмену принадлежит рекорд Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.
Ранее сообщалось, что стало известно о новых датах Олимпийских игр-2020 в Токио. Вместе с ними перенесли проведение Паралимпийских игр.