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Чемпионат мира-2022: Украина узнала своих оппонентов в матчах отбора

Национальная сборная Украины по футболу УАФ

Последний раз сборная Украины играла на Чемпионате мира 14 лет назад

Сборная Украины по футболу попали в группу D, в которой между собой будут играть пять команд. Об этом пишет "РБК-Украина".

В частности, Украина сыграет за право получить билет на чемпионат мира-2022 в Катаре с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Календарь предстоящих матчей появится впоследствии. Отбор, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022 года.

К слову, последний раз сборная Украины играла на Чемпионате Мира 14 лет назад под руководством Олега Блохина.

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Напомним, ранее сообщалось, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг, согласно которому сборная Украины поднялась на 23 строчку. Среди представителей УЕФА украинская команда идет 15-й.

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