Чемпионат мира-2022: Украина узнала своих оппонентов в матчах отбора

Национальная сборная Украины по футболу УАФ

Последний раз сборная Украины играла на Чемпионате мира 14 лет назад

Сборная Украины по футболу попали в группу D, в которой между собой будут играть пять команд. Об этом пишет "РБК-Украина".

В частности, Украина сыграет за право получить билет на чемпионат мира-2022 в Катаре с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Календарь предстоящих матчей появится впоследствии. Отбор, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022 года.

К слову, последний раз сборная Украины играла на Чемпионате Мира 14 лет назад под руководством Олега Блохина.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг, согласно которому сборная Украины поднялась на 23 строчку. Среди представителей УЕФА украинская команда идет 15-й.