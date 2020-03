Челлендж "Оставайся дома": Как популярные футболисты "тренируются" в самоизоляции

Кто-то разбивает люстры, а кому-то помогают стены и тапки

Челлендж "Оставайся дома" призывает людей самоизолироваться из-за распространения коронавируса COVID-19. К флэшмобу присоединились многие известные футболисты. Свои видео они выкладывают в Instagram и Twitter.

К примеру, Чарльз-Кук из английского "Джиллингема" сломал люстру во время чеканки. А ведь так все хорошо начиналось!

Вратарь "Миннесоты Юнайтед" Тайлер Миллер показал мастер-класс в забавном костюме.

#StayAtHomeChallenge trying to get my touches in #StaySafeStayHome pic.twitter.com/RJQxvQxYC5