Челлендж "Оставайся дома": Как популярные футболисты "тренируются" в самоизоляции

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Кто-то разбивает люстры, а кому-то помогают стены и тапки

Челлендж "Оставайся дома" призывает людей самоизолироваться из-за распространения коронавируса COVID-19. К флэшмобу присоединились многие известные футболисты. Свои видео они выкладывают в Instagram и Twitter.

К примеру, Чарльз-Кук из английского "Джиллингема" сломал люстру во время чеканки. А ведь так все хорошо начиналось!

Вратарь "Миннесоты Юнайтед" Тайлер Миллер показал мастер-класс в забавном костюме.

А вот у английского футболиста ирландского происхождения, который большую часть карьеры провёл на позиции защитника, Джейми Каррагера получилось не с первого раза. И даже не со второго.

В свою очередь Маттейсу Де Лигту, нидерландский футболист, защитник итальянского клуба "Ювентус", помогали даже родные стены.

Роберто Карлос, бразильский футболист, как всегда хорош – отлично справился с челленджем даже в тапках.

Скоре испанец Альваро Арбелоа признался, что не принять вызов от Роберто Карлоса не мог. У него получилось начеканить 14 раз.

Леон Бэйли из "Байера" – просто виртуоз.

А вот португальский футболист, полузащитник и капитан клуба MLS "Орландо Сити" Нани подключил к делу сына.

Полузащитник клуба "Палмейрас" Фелипе Мело решил, что чеканка не для него. Бразилец сделал подкат в туалетную бумагу!

А вот Маркус Рэшфорд, английский футболист, нападающий клуба "Манчестер Юнайтед", не только заменил мяч на бумагу, но и использовал дверной проем в качестве ворот.

Полузащитник "Севильи" Оливер Торрес продемонстрировал высший пилотаж, сделав все с закрытыми глазами.

От участия в челлендже не удержался даже главный тренер шотландского клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

И напоследок, президентский челендж Игоря Суркиса (президент футбольного клуба "Динамо" Киев).