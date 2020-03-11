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Букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер"

Футбол ФК Шахтер

12 марта футболисты донецкого "Шахтера" проведут в гостях первый матч 1/8 финала Лиги Европы

По мнению букмекеров фаворитом матча Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" является немецкий клуб. Об этом пишет "Укринформ".

Лидер букмекерской дела - контора William Hill на победу подопечных Оливера Гласнера принимает ставки с коэффициентом 2,25, на ничью - 3.40, на успех украинской команды - 3.10.

12 марта футболисты донецкого "Шахтера" проведут в гостях первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".

Обе команды ранее в официальных поединках не встречались. 

На матче "Вольфсбург" - "Шахтер" в Германии будет работать словенская бригада судей. Главный арбитр встречи Дамир Скомина, лайнсмены Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый рефери - Нейц Кайтазович.

Напомним, "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы.

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