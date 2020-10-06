Букмекеры дали прогноз на футбольный матч Франция-Украина

На успех Украины принимаются ставки с коэффициентом - 15,00

Как отмечается, букмекерская контора William Hill принимает ставки на успех подопечных Дидье Дешама с коэффициентом 1,22, на ничью - 5,80, на победу команды Андрея Шевченко - 15,00.

Ранее соперники встречались 9 раз. Французы имеют 5 побед, украинцы - одну, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Встреча, которая начнется в среду в 22:10, в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

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Напомним, в сборной Украины по футболу подтвердили три случая коронавирусной инфекции COVID-19. Положительные результаты ПЦР-тестов получили два голкипера команды Андрей Лунин и Юрий Панькив, а также "шеф-повар" команды Любомир Тошич.