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Букмекеры дали прогноз на футбольный матч Франция-Украина

Арена " Стад де Франс" Фото из открытых источников

На успех Украины принимаются ставки с коэффициентом - 15,00

Завтра, 7 октября, национальная сборная Украины по футболу на арене "Стад де Франс" сыграет товарищеский матч против чемпионов мира французов. Букмекеры считают хозяев поля явными фаворитами этого противостояния, передает Укринформ.

Как отмечается, букмекерская контора William Hill принимает ставки на успех подопечных Дидье Дешама с коэффициентом 1,22, на ничью - 5,80, на победу команды Андрея Шевченко - 15,00.

Ранее соперники встречались 9 раз. Французы имеют 5 побед, украинцы - одну, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Встреча, которая начнется в среду в 22:10, в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

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Напомним, в сборной Украины по футболу подтвердили три случая коронавирусной инфекции COVID-19. Положительные результаты ПЦР-тестов получили два голкипера команды Андрей Лунин и Юрий Панькив, а также "шеф-повар" команды Любомир Тошич. 

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