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Будет ли Луческу тренировать "Динамо": в ФК объяснили, почему возникло недоразумение

Мирча Луческу

Луческу поблагодарил владельца клуба за поддержку и стойкость в развитии ФК Динамо и сегодня должен приступить к исполнению своих обязанностей

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу окончательно согласился тренировать ФК "Динамо Киев". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В клубе объяснили, что из-за острой реакции фанатов Луческу вынужден был поделиться с владельцем "Динамо" Игорем Суркисом сомнениями относительно его приглашения на пост тренера.

"Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для перемен, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории", - написал в письме еще 25 июля Луческу.

В свою очередь Суркис сразу же уверил, что решение пригласить Луческу было всесторонне осмысленным, ответственным и чрезвычайно мотивированным. После чего подчеркнул, что в самом клубе "игроки Динамо будут чувствовать себя уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореплаватель", как Мирча Луческу".

Мистер поблагодарил владельца клуба за поддержку и стойкость в развитии ФК Динамо и заверил в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Новости по теме: Луческу прибыл в Киев и может стать главным тренером "Динамо", – СМИ

Напомним, накануне румынское спортивное издание сообщило, что Мирча Луческу якобы решил отказаться от работы в киевском "Динамо". В ФК  заявили, что ничего не знают об этом.  Теперь стало понятно, что румынское издание вырвало слова Луческу из контекста.

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