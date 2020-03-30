Бой Усика перенесли из-за коронавируса

Бой Усик – Чисора перенесли на неопределенный срок twitter.com/derekwarchisora

Бой между боксерами должен был состояться 23 мая в Лондоне

Боксерский бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.

Тогда как поединок между боксером Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая этого года на лондонские Арене О2.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик выразил надежду на то, что из-за пандемии коронавируса его бой с британским боксером Дереком Чисорой не отменят, и он сможет вернуться на ринг после длительного перерыва.