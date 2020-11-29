Бой легенд бокса Тайсона и Джонса завершился вничью. Видео

Майк Тайсон и Рой Джонс Фото из открытых источников

Боксеры прошли всю дистанцию в восемь раундов, однако пояс WBC Frontline Battle достался двум

В ночь на воскресенье 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает isport.ua.

Как отмечается, легендарные боксеры с первого раунда начали размениваться ударами, однако не задели друг друга. Позже, после начала второго раунда, Тайсон и Джонс перешли в клинч.

Однако, с каждым раундом, который длился две минуты, а не три, была заметна усталость боксеров. Сообщается, что американец Майк Тайсон редко наносил быстрые атаки. В то же время Рой Джонс пытался сводить все к клинчу.

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В итоге боксеры прошли всю дистанцию в восемь раундов, а судьи объявили ничью. Таким образом, уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двум спортсменам.

Напомним, недавно перед боем боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения подал на стол шоколадную голову Роя Джонса, с которым должен был встретиться на ринге.