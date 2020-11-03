"Боруссия" М отправила шесть сухих голов в ворота "Шахтера"

"Шахтер" - Боруссия" М Фото из открытых источников

Встреча состоялась без зрителей на трибунах

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0, передает "РБК-Украина".

Первые четыре мяча немецкая команда забила "горнякам" в первом тайме. Счет на 8 минуте открыл Алассан Плеа, на 17 Кристоф Крамер дальним ударом увеличил преимущество своей команды. На 26 минуте Плеа оформил дубль, а в концовке первого тайма отличился Раме Бенсебайни.

После перерыва Ларс Штиндль забил пятый гол немецкого клуба. На 78 минуте Плеа оформил хет-трик и установил итоговый счет встречи.

После этого поединка "Боруссия" М сдвинула "Шахтер" с первого места. Немцы с пятью очками возглавили группу В, а "горняки" могут потерять и второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и Менхенгладбахской "Боруссией" состоится в Киеве с привлечением зрителей.