Боксера Ломаченко прооперировали после поединка с Лопесом

Василий Ломаченко после операции Фото из открытых источников

По словам врача, Ломаченко не сможет тренироваться до января

Украинский боксер Василий Ломаченко перенес операцию на правом плече после боя с американцем Теофимо Лопесом. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что спортсмен не сможет тренироваться до января следующего года. Глава американской промоутерской компании "Top Rank" Боб Арум заявил, что не знал о травме Ломаченко, поскольку спортсмен ничего не говорил об этом. "Я навещал его перед боем, Василий сказал мне, что все в порядке и ни о каких травмах вообще не вспоминал. Я и представить не мог, что он болел чем – то или же имел какое-то повреждение", - сказал промоутер.

В то же время врач боксера, хирург Нил Эльатратче сказал, что травма, которая побеспокоила Ломаченко, произошла на том же месте, что и была у него раньше, ведь в 2018-м году боксер повредил плечо в бою с Хорхе Линаресом. "Когда он приехал из Украины на последний этап подготовки к бою, у него были определенные трудности с плечом. Он сказал, что смог хорошо тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя", – высказался врач.

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По словам хирурга, после лечения у Ломаченко вряд ли возникнут проблемы с возобновлением карьеры. "То, что мы сделали для него после первой операции, сделало его безболезненным, а плечо достаточно устойчивым, чтобы он мог пойти и выиграть пару чемпионатов после этой операции", – добавил ЕльАтратче.

Впоследствии менеджер Эгис Климас в комментарии ESPN заявил, что о травме Ломаченко было известно сразу после боя, но никто не хотел выглядеть, будто команда ищет оправдания, но сейчас обращаются к Лопеса за реваншем. "Если это возможно, мы хотели бы провести реванш. Если он такой жесткий и решительный, то готов ли он вернуться и сделать то же самое еще раз?", — сказал Клімас.

При этом Теофимо Лопес отметил, что он тоже выходил на поединок с травмой. "Люди должны понимать, что я тоже выходил на бой с Ломаченко с травмой, если вы хотите поговорить о повреждениях. Но я никак не оправдываюсь по этому поводу. Если Ломаченко, которого некоторые называли первым номером в мире, использует такое оправдание, то это выглядит еще хуже, чем все остальное", – добавил боксер.

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Напомним, в ночь на 18 октября (утром воскресенья по киевскому времени) в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Лопесом, который завершился поражением для нашего спортсмена. Победу Лопеса единогласно назначили судье.

Впоследствии стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко после боя с американцем Теофимо Лопесом нуждается в операции на правом плече. Тогда сообщалось, что боксер почувствовал сильную боль во втором раунде поединка с Лопесом.