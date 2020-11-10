Бокс на льду: Украинские хоккеисты подрались во время матча

Драка во время хоккейного матча УХЛ

"Ледовое побоище" спровоцировала жесткая игра соперников

Во время матча в Украинской хоккейной лиге 2020-2021 произошла драка между "Соколом" и "Ледяными Волками". Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Как отмечается, на 51-й минуте при счете 3:3 игрок "Сокола" Ярослав Панченко совершил грубый прием против против хоккеиста "Ледяных Волков" Кирилла Фроленка. Александр Павленко заступился за одноклубника и бросился на Панченко, после чего тот оказался на льду. К избиению мужчины присоединился и Фроленко.

В течение матча хоккеисты еще раз пробовали "боксировать", но их быстро разняли.

По итогу, "Сокол" одержал победу в овертайме со счетом 5:4.

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