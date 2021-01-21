Биатлонистка Юлия Джима завоевала первое серебро для сборной Украины в сезоне

Украинка Юлия Дмима завоевала серебро для Украины Фото из открытых источников

Она ни разу не промахнулась

Членкиня Сборной Украины по биатлону Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, второе место она заняла во время соревнования на 15 километров, которые проходили в Антхольц-Антерсельве. Это первая награда украинских биатлонистов в этом сезоне. Юлия Джима поразила своей точностью, поскольку ни разу не промахнулась.

Первенство одержала австрийка Лиза-Тереза Гаузер, она опередила украинку на 43,7 секунды, хотя и один раз не попала в цель.

А третье место в соревнованиях по французской биатлонистке Анаиз Шевалье-Буше, она на 20 секунд оказалась медленнее, чем Джима.

При этом добавляется, что другие члены сборной Украины получили не лучшие результаты.В частности, Елена Пидгрушная финишировала 16-й с одним промахом, Валентина Семеренко заняла 28-ю позицию, дважды не попав в цель, а Дарья Блашко – оказалась 57-ой в рейтинге, сделав три ошибки.

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Ранее сообщалось, что украинская женская Сборная по биатлону на Кубке мира вошла в десятку лучших представителей от стран в эстафете. Спортсменки завоевали восьмое место.