Бей кувалдой: Усик провел необычную тренировку (Видео)

Александр Усик JetSetter

Боксер провел интенсивную тренировку с резиновой шиной и кувалдой

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в соцсети видеоролик, на котором проводит интенсивную тренировку с необычным инструментом. Сообщение обнародовано в Instagram.

Как видно на видео, украинец бил огромную резиновую шину кувалдой. К тому же, спортсмен был обут в разные кроссовки.

"Маленькая часть тренировочного процесса от Александра Усика. Тяжелый труд всегда окупается", - указано в описании под видео.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик намерен провести с любым соперником титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года.

А впоследствии промоутер Эдди Хирн рассказал, что основным претендентом на бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) является Александр Усик (18-0-0, 13 KO). Однако, если украинцу не организуют поединок с британцем, Усик может расторгнуть соглашение с Хирном.