Барселона готова продать своего топ-игрока за 60 млн евро

Усман Дембеле Фото из открытых источников

Дембеле перешел в Барселону летом 2017 года из Дортмундской Боруссии за 125 млн евро

ФК "Барселона" планирует продать своего нападающего Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По информации издания, каталонцы готовы продать Дембеле за 60 миллионов евро. Однако, пока что ни один из клубов не изъявил желание трансфера.

Как отмечается, это вероятно связано с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, который переживают сейчас многие клубы.

Напомним, Дембеле перешел в Барселону летом 2017 года из Дортмундской Боруссии за 125 млн евро. На данный момент француз восстанавливается после травмы и сможет вернуться на поле не раньше августа.

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Напомним, 57-летний вице-президент футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонера заразился коронавирусной инфекцией.