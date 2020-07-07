Атлет из Львова установил рекорд Украины

Юрий Огоновский Фото из открытых источников

Львовский стронгмен Юрий Огоновский на собственных плечах перенес 560 кг

В Чемпионате Украины 2020 титул рекордсмена завоевал львовянин Юрий Огоновский, который имея вес 116 кг, перенес на плечах 560 кг на расстояние 7 метров 40 см, передает "Твой город".

“Львов – это город сильных людей. Мой рекорд не совсем прошел так, как хотел этого я. Хотелось 10 м. Тем более, все знают о владельца предыдущего рекорда, Алексея Новикова, и на что он способен. Именно поэтому для меня станет большой честью сойтись на площадке с Алексеем уже этой осенью и на отметке в 600 кг определить, кто же из нас лучший в супер-йоке", – сказал Юрий Огоновский.

В легкой весовой категории Юрий Дувало завоевал серебро, а Роман Грицеляк установил рекорд в вправе дамбл. Роман поднял гигантскую гантель весом 95 кг над головой одной рукой.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация легкой атлетикиатвердила рекорд прыгуньи в высоту Ярославы Магучіх.