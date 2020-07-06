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В Ровно зарегистрировали редкое авто стоимостью почти 15 миллионов гривен

Зарегистрированное в Ровно авто Lamborghini Aventador SVJ Главный сервисный центр МВД

В мире всего около тысячи таких экземпляров

В ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали автомобиль стоимостью почти 15 млн гривен. Об этом сообщает Facebook Главный сервисный центр МВД. 

"В ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Его фантастическая стоимость – почти 15 миллионов. Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, автомобиль разгоняется до ста километров в час менее чем за три секунды. Также известно, что в мире таких "итальянских красавиц" около тысячи экземпляров.

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Напомним, недавно стало известно, что производитель электрокаров Tesla, основателем и руководителем которого является бизнесмен и инженер Илон Маск, достиг крупнейшей рыночной капитализации среди других автопроизводителей.

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